На Майдане собираются сторонники оппозиционных партий
Пока что все тихо
На Майдане Незалежности собираются сторонники оппозиционных партий.
Как передает корреспондент УНИАН, сейчас на Майдане Незалежности уже собрались около двух сотен сторонников оппозиции. Они держат в руках государственные флаги Украины, партийные флаги «Батькивщины» и некоторых других оппозиционных партий.
Время от времени митингующие скандируют «Ганьба» и «Банду геть».
Вместе с тем на Майдане идут приготовления к организованному киевской властью концерту по случаю Дня Независимости, в частности, время от времени на Майдане Незалежности на установленной сцене проверяют музыкальную аппаратуру перед запланированным концертом.
В то же время вдоль улицы Крещатик власть организовала различные развлекательные мероприятия, в частности перед зданием мэрии проходит конкурс красоты, конкурс танцоров, и художников граффити.
Также вдоль улицы установлены киоски по продаже пищевых продуктов и напитков.
Буквально в нескольких метрах от этих палаток, а также импровизированных баскетбольных площадок, на углу улицы Богдана Хмельницкого, милиция установила кордон из бойцов «Беркута».