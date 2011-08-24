На Майдане собираются сторонники оппозиционных партий

На Майдане Незалежности собираются сторонники оппозиционных партий.

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас на Майдане Незалежности уже собрались около двух сотен сторонников оппозиции. Они держат в руках государственные флаги Украины, партийные флаги «Батькивщины» и некоторых других оппозиционных партий.

Время от времени митингующие скандируют «Ганьба» и «Банду геть».

Вместе с тем на Майдане идут приготовления к организованному киевской властью концерту по случаю Дня Независимости, в частности, время от времени на Майдане Незалежности на установленной сцене проверяют музыкальную аппаратуру перед запланированным концертом.

В то же время вдоль улицы Крещатик власть организовала различные развлекательные мероприятия, в частности перед зданием мэрии проходит конкурс красоты, конкурс танцоров, и художников граффити.

Также вдоль улицы установлены киоски по продаже пищевых продуктов и напитков.

Буквально в нескольких метрах от этих палаток, а также импровизированных баскетбольных площадок, на углу улицы Богдана Хмельницкого, милиция установила кордон из бойцов «Беркута».