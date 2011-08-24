Тимошенковцы «отбили» у милиции звукоусилители
11:37, 24 августа 2011Политика
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Митинг откладывается
Возле памятника Шевченко осуществляется монтаж звукоусилительной аппаратуры для проведения митинга оппозиции.
Как передает корреспондент УНИАН, начало митинга было запланировано на 11.00, однако милиция не пропускала к парку Шевченко автомобиль со звукоусилительной аппаратурой.
Как сообщал УНИАН, первый заместитель председателя партии «Батькивщина» Александр ТУРЧИНОВ заявил, что для урегулирования этого инцидента были делегированы народные депутаты.
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