Жена Черновецкого: без меня Леня бы точно стал алкоголиком...

Супруга мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО Алина АЙВАЗОВА убеждена, что своей карьерой Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ обязан ей и ее отцу.

Об этом она сказала в интервью «Сегодня».

А.АЙВАЗОВА рассказала, что они вместе создали еще в 1991 году фирму «Правэкс» (право и экономика) и руководили всем также вместе.

«Но чем-то больше он, а чем-то - я. Я не могу сказать, кто работал больше. Но если ему удавалось поспать, то я спала по 2-3 часа в сутки, и ночами писала планы на завтра и анализировала прошедший день. Магазинами больше занималась я, а банком, который создали в 1994 году, - Леня. Мы вместе писали договора, а я их редактировала. Мы каждый день регистрировали новое предприятие. Мы же с Леней правоведы с широкой специальностью. Начинали с того, что консультировали по юридическим вопросам юрлица, регистрировали коммерческие предприятия. Занимались охраной предприятий - фирма «Безпека» есть до сих пор. Регистрировали и для себя предприятия, каждое занималось своей деятельностью, в каждом свои директора. Это были магазины высокой моды (торговали марками Dolce and Gabana, Rocco Barocco, Jenny и т. д.), мебельные салоны, автосалоны, автозапчасти, рестораны, охранные фирмы. Я также создала и была директором нашего, я считаю, ведущего предприятия «Социальное партнерство», куда входит столовая «Стефания» на левом берегу, где кормят до 1000 человек в день до сих пор, мы восстанавливали паспорта бездомным, купали их. Леня очень любит говорить об этом, но чтоб вы понимали, этим занималась я. А Леня общался с людьми, хотя он и сейчас переводит на это предприятие деньги и живо интересуется. Кроме того, я занималась фирмой «Кристина» и фирмой «Коммерческие системы». У него часто появлялись идеи, да и у меня тоже, но воплощала их я», - отметила А.АЙВАЗОВА.

По ее словам, в «Правэкс-банке» она была председателем совета банка, и ни один вопрос не мог быть решен без нее. «Когда Леня стал мэром, мы передали банк Степе. Дети, кстати, там работали с 17 лет. Мы все работали круглосуточно. У меня было в подчинении 18 тысяч человек и больше 100 предприятий. Но я никогда не делала себе рекламу. И знаете почему? Я сама — ходячая реклама. Мой папа был бизнесменом, хотя тогда это называлось не так. Поэтому я тоже бизнесмен. Я очень грамотный человек, – сказала А.АЙВАЗОВА.

Отвечая на вопрос, хороший ли коммерсант Ч.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, она сказала: «Ну какой из него коммерсант?! Я никогда не думала, что Леня сможет стать коммерсантом. И он бы им не стал, если бы меня не было рядом, потому что он ничего не контролировал, его легко было обвести, он был готов отдать все кому-то. Это я сохранила фирму, я выгнала всех воров! Я это все сделала. Хотя, возможно, он этого до конца не осознает».

Сейчас, считает А.АЙВАЗОВА, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ немного изменился, потому что его жизнь научила. «Только не подумайте, что я его как-то осуждала. Я сама готова отдать многое», - дабавила она.

А.АЙВАЗОВА также отметила, что ее отец был против ее брака с Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ «настолько, что у него даже случился инфаркт». «Да, он сделал нам шикарную свадьбу на 400 человек. Он ежемесячно нам помогал, когда мы переехали в Киев, когда были маленькие дети и я еще не работала. Мой папа был очень богатым человеком. У него были целые фабрики и ателье по пошиву обуви, ювелирные мастерские, антиквариат. Он закупал станки, брал в аренду помещения, рисовал эскизы для ювелирки. И у меня такие способности. Он выпускал кроссовки, спортивные костюмы Adidas, в которых ходил весь Союз. И это было еще в 70-е годы. Я с детства в жемчугах и бриллиантах. Мой папа приносил вечером выручку — мешки денег… Но конкретно на «Правэкс» папа денег не давал. Мы сами его раскручивали. Но для Лени, его становления, папа сделал очень много», - отметила супруга мэра Киева.

«Да где бы Леня сейчас был, если бы не папа и я?!! Он бы точно стал алкоголиком и в какой-то канаве валялся. У него еще с 6 класса проблемы с алкоголем. Да, он состоялся благодаря папе. Это правда, правда, так и напишите», - подчеркнула А.АЙВАЗОВА.

По ее словами, «папа помог Лене поступить в аспирантуру - договорился со своим знакомым профессором, чтобы он редактировал его диссертацию. Нет, Леня писал ее сам, 1,5 года, ночами. Он трудоголик. Но ему не верили, не брали в аспирантуру и не взяли бы, если бы не папа. И Леня защитился, потом попал в Университет им. Шевченко, где стал зампроректора — ему друг помог из Минобразования».

«И я его мэром сделала и народным депутатом сразу трех созывов. Я работала с людьми, общалась, помогала», - заявила А.АЙВАЗОВА.

Но когда Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ стал мэром, отметила его супруга, она «очень переживала». «Я так воспитана, что нужно все зарабатывать и не трогать государственные деньги. Леня боится Бога и не возьмет чужое, но на госслужбе так много соблазнов. И я всегда в молитвах просила Бога, чтобы уберег его от этого. И просила: если что-то возьмет чужое, народное, пусть потом от него уйдет в три раза больше», - рассказала А.АЙВАЗОВА.