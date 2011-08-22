Киреев разозлился, потому что не может усадить адвоката Тимошенко

В заседании Печерского районного суда Киева по рассмотрению дела экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО объявлен перерыв до 14.00.

Как передает корреспондент УНИАН, судья Родион КИРЕЕВ отметил, что перерыв объявлен для отдыха, а также для рассмотрения вопроса об отстранении адвоката Ю.ТИМОШЕНКО Николая ТИТАРЕНКО от участия в судебном процессе. Как отметил судья, Н.ТИТАРЕНКО отказывался выполнять распоряжение председательствующего на суде и пытался затянуть рассмотрение дела.

В то же время адвокаты Ю.ТИМОШЕНКО достаточно долго пытались добиться от судьи, чтобы он, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, зачитал те доказательства, которые сейчас изучает суд. Однако Р.КИРЕЕВ отказался это делать. Позже адвокаты Ю.ТИМОШЕНКО встали и пытались аргументировать свое требование. В свою очередь Р.КИРЕЕВ несколько раз просил адвоката Н.ТИТАРЕНКО сесть, однако тот отказывался. Это стало одним из поводов для судьи поднять вопрос об удалении Н.ТИТАРЕНКО с судебного заседания.

Другой адвокат Ю.ТИМОШЕНКО Юрий СУХОВ отметил, что нет ни одного нормативного акта, который бы запрещал адвокату стоять во время заседания суда, а оснований для удаления Н.ТИТАРЕНКО не существует.

Своих защитников поддержала также подсудимая Ю.ТИМОШЕНКО. Она в очередной раз обвинила судью Р.КИРЕЕВА в нарушении процессуальных норм во время ведения дела. В связи с этим Ю.ТИМОШЕНКО иронически призвала судью максимально сократить рассмотрение дела и перейти к объявлению приговора.

«Вам не нужно имитировать суд, сокращайте судебный процесс и объявляйте приговор», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

«Он у вас уже написан, зачем издеваться над людьми», - добавила она.