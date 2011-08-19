Янукович намерен создать еще один государственный орган

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ намерен создать отдельный государственный орган, который будет заниматься вопросами связей с зарубежными украинцами.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом идет речь в приветствии В.ЯНУКОВИЧА участникам V Всемирного форума украинцев, что открылся сегодня в Киеве.

«Я знаю, как много сил приложили и вы к тому, чтобы Украина стала независимой. Это наш общий большой праздник», – говорится в приветствии главы государства.

Президент Украины отмечает, что на днях определил как безотлагательный для рассмотрения в парламенте законопроект о зарубежном украинстве.

«Я хотел бы, чтобы вы знали – я не только хорошо знаю ваши тревоги и ваши стремления. Я сделаю все, чтобы вы были спокойны за Украину и ее будущее», – говорится в приветствии.

Как сообщал УНИАН, 16 августа В.ЯНУКОВИЧ внес как неотложный для внеочередного рассмотрения Верховной Радой Украины проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно зарубежных украинцев». Проектом закона предусмотрено на законодательном уровне утвердить основы сотрудничества с зарубежными украинцами.

Сегодня делегаты V Всемирного форума украинцев протестовали против приветствия Президента в адрес их собрания.

В частности, во время выступления на форуме министра иностранных дел Константина ГРИЩЕНКА, который зачитывал приветственное слово главы государства участникам собрания, два делегата съезда вышли на сцену и развернули транспарант с лозунгом “Бандократію – геть!”.

Также делегаты перерывали приветствие возгласами «Ганьба!»