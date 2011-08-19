Порадовало ли украинцев возбуждение дела против Кучмы (опрос)

Центр социальных и маркетинговых исследований «СОЦИС» интересовался мнением украинцев об уголовных делах, возбужденных против правительственных экс-чиновников.

В частности, в рамках десятой волны мониторинга респондентам задавался вопрос о деле Леонида Кучмы, возбужденном по обвинению в превышении власти и служебных полномочий, приведшем к убийству журналиста Георгия Гонгадзе. 25,3% опрошенных заявили, что “очень информированы” о ходе и обстоятельствах дела. 62,6% что-то о нем слышали. 9,7% и 2,4% респондентов соответственно заявили, что ничего о “деле Кучмы” не слышали или вообще отказались общаться на эту тему.

В то же время 29,2% опрошенных заявили, что поддерживают возбуждение дела против экс-президента, 50,8% отнеслись к этой новости безразлично. По словам 20,0% респондентов, они восприняли сообщение о возбуждении уголовного дела против экс-главы государства с осуждением.

Центр социальных и маркетинговых исследований «СОЦИС» с сентября 2010 года начал ежемесячное общенациональное мониторинговое социсследование «УКРАИНА И УКРАИНЦЫ».

Исследование было проведено с 3 по 16 августа по всей территории Украины методом личного интервью по месту жительства респондентов. Метод отбора респондентов - квотная выборка (по признакам возраста и пола). Всего были опрошены 2004 респондентов в возрасте от 18 лет и старше, выборка репрезентативна в целом для Украины по показателям возраста, пола и размера населенного пункта.