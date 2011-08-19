Иващенко в 7-й раз оставили за решеткой - «в больницу можно и под конвоем»

Печерский районный суд Киева снова отказал бывшему временно исполняющему обязанности министра обороны Валерию ИВАЩЕНКО в освобождении из-под стражи.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение суд принял сегодня.

В определении суда отмечается, что подсудимого можно будет конвоировать в медицинское заведение для лечения.

По мнению суда, данных для изменения меры пресечения, в том числе новых обстоятельств, в ходатайстве защиты не приведено.

В то же время суд обращает внимание руководства Киевского СИЗО на необходимость рассмотреть жалобы подсудимого В.ИВАЩЕНКо по поводу состояния его здоровья.

Как сообщал УНИАН, сегодня В.ИВАЩЕНКО в седьмой раз просил суд изменить ему меру пресечения на не связанную с арестом.

В своем ходатайстве сторона защиты ссылалась на заключение врачей Центрального военного госпиталя Министерства обороны. В нем, в частности, отмечается, что во время пребывания подсудимого под стражей (21 августа исполнится год, как В.ИВАЩЕНКО находится под арестом – УНИАН) у него обострились ранее зафиксированные хронические заболевания и появились новые, лечить которые невозможно в условиях следственного изолятора из-за отсутствия соответствующих специалистов, медикаментов и материально-технического медицинского обеспечения.

Справка УНИАН. Главным управлением военных прокуратур Генеральной прокуратуры 20 августа 2010 года было возбуждено уголовное дело в отношении В.ИВАЩЕНКО. В отношении него была избрана мера пресечения – взятие под стражу.

1 ноября 2010 года Генпрокуратура завершила расследование уголовного дела.

В.ИВАЩЕНКО и арбитражного руководителя государственного предприятия Минобороны «Феодосийский судномеханический завод» Р. обвиняют в служебных злоупотреблениях и пособничестве в незаконном отчуждении имущества во время санации завода.