Стецькив предупреждает соратников, что фигу в кармане народ увидит

Народный депутат Тарас СТЕЦЬКИВ считает, что создание Комитета сопротивления диктатуре дает шанс украинской оппозиции возобновить доверие граждан и остановить «антиукраинский режим ЯНУКОВИЧА».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе депутата.

В частности, по словам Т.СТЕЦЬКИВА, «создание Комитета сопротивления диктатуре 8 августа, как непосредственная реакция оппозиционных партий на арест ТИМОШЕНКО, дает шанс украинской оппозиций и украинской демократии. Возможно, дает шанс для Украины».

Однако подчеркнул Т.СТЕЦЬКИВ, для реализации этого шанса нужно сделать ряд шагов.

Так, по мнению депутата, Комитет должен опровергнуть упрек (и подозрение), что его создание - это попытка партийных лидеров получить дополнительные персональные рейтинги. «Шире – разделить политическое наследие Ю.ТИМОШЕНКО», - объяснил он.

Также, отметил Т.СТЕЦЬКИВ, «это не должен быть Комитет ЛИШЬ освобождения из тюрьмы двух главных деятелей оппозиции, хотя такое требование должно фигурировать как одно из главных».

Кроме того, по убеждению парламентария, Комитет сопротивления диктатуре должен начать действовать как единый координационный орган объединенной оппозиции, а это предусматривает скорейшее создание собственной исполнительной структуры в центре и сети КСДа на местах, а также совместные согласованы акции. «Первой такой акцией может стать массовое празднование 20-й годовщины украинской независимости. Народный Марш по Крещатику, при условии его массовости и согласованности политических целей, может стать точкой отсчета поднятия общественной активности», - отметил Т.СТЕЦЬКИВ.

Также он считает, что Комитет сопротивления диктатуре в стиле сроки должен согласовать и обнародовать программу своих действий и общую положительную платформу.

При этом Т.СТЕЦЬКИВ подчеркнул, что в перспективе Комитет может стать действенным механизмом согласования тактики оппозиции во время выборов в парламент в 2012 году.

«Сегодня главное для оппозиции – консолидация, возобновление доверия и совместное действие. Решающая роль в реализации этих задач принадлежит лидерам партий, которые образовали КСД. Соответственно, на них лежит и главная ответственность», - сказал Т.СТЕЦЬКИВ.

По его убеждению, массовое разочарование общества от деятельности «оранжевой» власти в течение 2005-2010 гг., раздробленность оппозиции, партийный эгоизм является главными причинами сегодняшней пассивности людей, их отказа выходить на улицу в поддержку тех или других призывов оппозиционных партий.

«Единственный способ возобновить доверие и попытаться остановить антиукраинский режим ЯНУКОВИЧА – это создать реальную объединенную оппозицию. В таком случае люди многое смогут простить и оказать свою поддержку», - подчеркнул Т.СТЕЦЬКИВ.

Если же, добавил он, Комитет сопротивления диктатуре окажется бутафорским временным союзом, если участники объединения «держат фигу в кармане» и думают лишь об усилении своих локальных партийных позиций, то народ очень быстро это почувствует, и тогда это очень сильно отразится на рейтингах основных оппозиционных партий.

Как сообщал УНИАН, Комитет сопротивления диктатуре объединяет 11 оппозиционных партий.