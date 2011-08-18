Власть пытается замять скандал с оборотнями из "Беркута"

Против активиста гражданского движения «Общее Дело» Сергея ТИЩЕНКО, который вчера, 17 августа, узнал среди бойцов «Беркута», дежуривших под Печерским судом, лиц, которые 14 мая этого года в гражданской одежде нападали на участников акции протеста «День Гнева», возбудили уголовное дело.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе гражданского движения «Общее Дело», об этом заявил координатор движения Александр ДАНИЛЮК.

«Это примитивная месть этой власти честному человеку, который готов свидетельствовать о совершении целого ряда уголовных преступлений сотрудниками милиции», – сказал А.ДАНИЛЮК.

По его словам, основанием для возбуждения уголовного дела против С.ТИЩЕНКО стал якобы непогашенный им кредит на покупку компьютера, полученный в одном из кредитных союзов 8 лет назад. Сам С.ТИЩЕНКО категорически отрицает факт получения кредита и уверен, что это исключительно попытка запугать его с целью заставить отказаться свидетельствовать против милиционеров.

Также А.ДАНИЛЮК заявил о необходимости немедленного отстранения руководителя МВД Анатолия МОГИЛЕВА от выполнения служебных обязанностей и проведения служебного расследования о его личной причастности к преступлениям, совершенным сотрудниками милиции против граждан, которые стремились реализовать свое конституционное право на проведение мирных собраний, а также преступлений, связанных с незаконными преследованиями граждан за их политические убеждения.

«В какой-либо цивилизованной стране после такого скандала министр сам бы написал заявление о сложении с себя полномочий», - заявил координатор «Общего Дела».

Как сообщал УНИАН, вчера А.ДАНИЛЮК заявил о причастности бойцов «Беркута», дежуривших возле Печерского райсуда Киева, к провокациям, избиениям и грабежу участников акции протеста «День Гнева», которая состоялась 14 мая этого года.

«Тогда они были одеты в гражданское. Наш активист опознал их сегодня среди бойцов «Беркута». Именно тех, кто непосредственно совершал нападения на участников Дня Гнева. В частности, на народных депутатов Юрия ГРЫМЧАКА и Михаила ВОЛЫНЦА. Мы осуществили фото- и видеофиксацию действий этих лиц», – отметил координатор «Общего дела».

По словам А.ДАНИЛЮКА, заявление об упомянутых преступных действиях он лично подал в Генпрокуратуру еще 14 мая. Подобные заявления подавали также народный депутат Ю.ГРЫМЧАК и еще ряд пострадавших. Однако, подчеркнул активист, следствие до сих пор не установило личности ни одного из виновников избиения и грабежей, несмотря на многочисленные фото- и видеоматериалы.

«Сегодня выяснился очень досадный факт: все преступники, которые терроризировали участников Дня Гнева – бойцы «Беркута». Все без исключения из числа тех, что наиболее агрессивно вели себя 14 мая, кто бил людей, кто вырывал у них из рук сумки, кто провоцировал столкновение. Несколько из них были задержаны участниками акции и переданы в руки сотрудников милиции, которые их почти сразу отпустили», - сказал А.ДАНИЛЮК.