Власть пытается замять скандал с оборотнями из "Беркута"
Против свидетеля возбудили дело
Против активиста гражданского движения «Общее Дело» Сергея ТИЩЕНКО, который вчера, 17 августа, узнал среди бойцов «Беркута», дежуривших под Печерским судом, лиц, которые 14 мая этого года в гражданской одежде нападали на участников акции протеста «День Гнева», возбудили уголовное дело.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе гражданского движения «Общее Дело», об этом заявил координатор движения Александр ДАНИЛЮК.
«Это примитивная месть этой власти честному человеку, который готов свидетельствовать о совершении целого ряда уголовных преступлений сотрудниками милиции», – сказал А.ДАНИЛЮК.
По его словам, основанием для возбуждения уголовного дела против С.ТИЩЕНКО стал якобы непогашенный им кредит на покупку компьютера, полученный в одном из кредитных союзов 8 лет назад. Сам С.ТИЩЕНКО категорически отрицает факт получения кредита и уверен, что это исключительно попытка запугать его с целью заставить отказаться свидетельствовать против милиционеров.
Также А.ДАНИЛЮК заявил о необходимости немедленного отстранения руководителя МВД Анатолия МОГИЛЕВА от выполнения служебных обязанностей и проведения служебного расследования о его личной причастности к преступлениям, совершенным сотрудниками милиции против граждан, которые стремились реализовать свое конституционное право на проведение мирных собраний, а также преступлений, связанных с незаконными преследованиями граждан за их политические убеждения.
«В какой-либо цивилизованной стране после такого скандала министр сам бы написал заявление о сложении с себя полномочий», - заявил координатор «Общего Дела».
Как сообщал УНИАН, вчера А.ДАНИЛЮК заявил о причастности бойцов «Беркута», дежуривших возле Печерского райсуда Киева, к провокациям, избиениям и грабежу участников акции протеста «День Гнева», которая состоялась 14 мая этого года.
«Тогда они были одеты в гражданское. Наш активист опознал их сегодня среди бойцов «Беркута». Именно тех, кто непосредственно совершал нападения на участников Дня Гнева. В частности, на народных депутатов Юрия ГРЫМЧАКА и Михаила ВОЛЫНЦА. Мы осуществили фото- и видеофиксацию действий этих лиц», – отметил координатор «Общего дела».
По словам А.ДАНИЛЮКА, заявление об упомянутых преступных действиях он лично подал в Генпрокуратуру еще 14 мая. Подобные заявления подавали также народный депутат Ю.ГРЫМЧАК и еще ряд пострадавших. Однако, подчеркнул активист, следствие до сих пор не установило личности ни одного из виновников избиения и грабежей, несмотря на многочисленные фото- и видеоматериалы.
«Сегодня выяснился очень досадный факт: все преступники, которые терроризировали участников Дня Гнева – бойцы «Беркута». Все без исключения из числа тех, что наиболее агрессивно вели себя 14 мая, кто бил людей, кто вырывал у них из рук сумки, кто провоцировал столкновение. Несколько из них были задержаны участниками акции и переданы в руки сотрудников милиции, которые их почти сразу отпустили», - сказал А.ДАНИЛЮК.