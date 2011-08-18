Данилюк: бойцы "Беркута" вынуждены выполнять преступные приказы

Координатор общественного движения «Общее Дело» Александр ДАНИЛЮК заявляет о причастности бойцов «Беркута», которые дежурят возле Печерского райсуда Киева, к провокациям, избиению и грабежу участников акции протеста День Гнева, которая состоялась 14 мая этого года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе общественного движения «Общее Дело», об этом А.ДАНИЛЮК сообщил сегодня на брифинге под стенами Печерского суда.

«Тогда они были одеты в штатское. Наш активист опознал их сегодня среди бойцов «Беркута». Именно тех, кто непосредственно совершал нападения на участников Дня Гнева. В частности, на народных депутатов Юрия ГРЫМЧАКА и Михаила ВОЛЫНЦА. Мы произвели фото- и видеофиксацию действий этих лиц», - отметил координатор «Общего Дела».

Он также озвучил требование, чтобы в Печерский суд немедленно прибыла следственно-оперативная группа Генеральной прокуратуры с целью немедленного задержания всех подозреваемых.

По словам А.ДАНИЛЮКА, заявление об упомянутых преступных действиях он лично подавал в Генпрокуратуру еще 14 мая. Подобные заявления подавали также народный депутат Ю.ГРИМЧАК и еще ряд потерпевших. Однако, подчеркнул активист, следствие до сих пор не установило личности ни одного из виновников избиений и грабежей, несмотря на многочисленные фото- и видеоматериалы.

«Сегодня выяснился очень неприятный факт: все преступники, которые терроризировали участников Дня Гнева, - бойцы «Беркута». Все без исключения из числа тех, которые наиболее агрессивно вели себя 14 мая, кто бил людей, кто вырывал у них из рук сумки, кто провоцировал столкновения. Несколько из них были задержаны участниками акции и переданы в руки работников милиции, которые их почти сразу отпустили», - отметил координатор «Общего Дела».

Вместе с тем, он считает, что «бойцы «Беркута» вынуждены были выполнять преступные приказы, поскольку совершали эти неправомерные действия в присутствии и под прямым контролем своего непосредственного руководства, которое должно быть наказано, в первую очередь».