Юрист: возможно, показания Путина и Миллера помогут Тимошенко

Возражения обвинения против вызова в качестве свидетелей по “газовому делу” Владимира ПУТИНА, Алексея МИЛЛЕРА и других участников переговоров со стороны РФ вполне прогнозируемы, однако в ходе рассмотрения дела возможна ситуация, когда показания именно российских свидетелей пригодятся подсудимой Юлии ТИМОШЕНКО.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал руководитель департамента, адвокат АФ «Грамацкий и партнеры» Александр КОВАЛЬ, отвечая на вопрос о том, чья позиция более мотивирована - тех, кто считает, что нужно вызывать свидетелей с российской стороны, или тех, кто считает, что к вопросу превышения полномочий внутри украинской верхушки российские чиновники никакого отношения не имеют и никакой информации, которая может помочь суду установить истину, не предоставят.

Возражения обвинения против вызова в суд в качестве свидетелей В.ПУТИНА, А.МИЛЛЕРА и других участников переговоров со стороны РФ вполне прогнозируемы, поскольку задачей обвинения является доказательство в суде того, что принятое Ю.ТИМОШЕНКО решение не могло ею приниматься единолично, а директивы премьер-министра не являются директивами правительства, отмечает А.КОВАЛЬ. Почти все допрошенные судом свидетели давали собственные объяснения относительно этого и, безусловно, в контексте изучения этих вопросов В.ПУТИН, А.МИЛЛЕР или другие участники переговоров со стороны РФ в качестве свидетелей вряд ли смогут дать показания, сказал юрист.

Однако, обращает внимание А.КОВАЛЬ, экс-президент Виктор ЮЩЕНКО, который давал показания в суде, обратил внимание участников процесса на то, что имели место „загадочные” обстоятельства, по которым якобы достигнутая руководителем НАК “Нафтогаз Украины” Олегом ДУБИНОЙ с руководителем “Газпрома” А.МИЛЛЕРОМ договоренность о „приемлемой” цене на газ была заменена новой договоренностью премьер-министров Украины и РФ.

Эти „загадочные” обстоятельства суд также должен установить, а доказательства по поводу этих обстоятельств – исследовать и дать им оценку, считает юрист. По мнению А.КОВАЛЯ, допрос подсудимой Ю.ТИМОШЕНКО, вероятнее всего, поможет суду эти вопросы установить.

В то же время юрист допускает несколько вариантов развития событий. По его мнению, в случае, если защита будет досказывать о существовании обстоятельства, которое исключает преступность деяния (в частности, что подсудимая Ю.ТИМОШЕНКО на момент проведения переговоров и достижения договоренностей действовала в состоянии крайней необходимости), то без показаний участников переговоров со стороны РФ, которые бы это подтвердили, защита Ю.ТИМОШЕНКО обойтись не сможет. (В соответствии со ст. 39 УПК не является преступлением причинение вреда правоохраняемым интересам в состоянии крайней необходимости, то есть для устранения опасности, которая непосредственно угрожает лицу или охраняемым законом правам этого человека или других лиц, а также общественным интересам или интересам государства, если эту опасность в данной обстановке нельзя было устранить другими средствами и если при этом не было допущено превышения границ крайней необходимости. Крайняя необходимость является одним из обстоятельств, которое исключает преступность деяния).

Вместе с тем, домыслы о том, какая тактика будет избрана защитой до допроса подсудимой Ю.ТИМОШЕНКО является преждевременными, добавляет А.КОВАЛЬ.

Как сообщал УНИАН, 17 августа, выступая в Печерском суде в качестве свидетеля В.ЮЩЕНКО обратился к председательствующему на процессе судье Родиону КИРЕЕВУ с просьбой привлечь в качестве свидетелей В.ПУТИНА и А.МИЛЛЕРА. По убеждению В.ЮЩЕНКО, привлечение представителей российской стороны позволит объективно выяснить условия переговоров и подписания газовых контрактов.

Сторона обвинения заявила, что в перечне свидетелей никого из российской стороны нет, суд может рассмотреть вопрос вызова российских должностных лиц в случае возникновения соответствующей инициативы, однако сторона обвинения не намерена такую инициативу проявлять, поскольку речь идет о сугубо внутриукраинских отношениях внутри власти.

В свою очередь адвокат Юрий СУХОВ не исключил, что сторона защиты подаст соответствующее ходатайство после объявления материалов дела для того, чтобы иметь возможность ссылаться на них в обосновании ходатайства.

Юристы считают, что в данном случае чье-то ходатайство необязательно, и судья Печерского райсуда Родион КИРЕЕВ должен по собственной инициативе принять решение о вызове представителей российской стороны, если посчитает, что такой допрос будет способствовать всестороннему выяснению обстоятельств дела.

Генеральная прокуратура Украины предъявила Ю.ТИМОШЕНКО обвинение по ч.3 статьи 365 Уголовного кодекса Украины "Превышение власти или служебных полномочий, что повлекло тяжелые последствия” за подписание газовых контрактов с Российской Федерацией в 2009 году. ГПУ утверждает, что Ю.ТИМОШЕНКО нанесла государству ущерб на сумму свыше 1,5 млрд. грн. Санкция по этой статье - от семи до десяти лет лишения свободы.