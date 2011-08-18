Тимошенко в суде стало плохо

В судебном заседании по "газовому" делу Юлии Тимошенко объявлен перерыв 10 минут по просьбе Юлии Тимошенко.

В то время когда адвокат Тимошенко Николай Сирый обосновывал ходатайство об изменении ему меры пресечения, Тимошенко вдруг изменилась в лице и попросила срочный перерыв, на что судья сразу же согласился, сообщает Украинская правда.

Когда Тимошенко выводили из зала, она выглядела слегка бледной. По завершению перерыва Киреев поинтересовался у Тимошенко, нормально ли она себя чувствует.

"Терпимо", - ответила Тимошенко.

Практически сразу Киреев объявил перерыв до 18.45 в судебном разбирательстве.

Как передает корреспондент УНИАН, перерыв объявлен для принятия решения по ходатайству защиты Ю.ТИМОШЕНКО относительно изменения для нее меры пресечения.