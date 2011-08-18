Кравчук считает, что Ющенко должен сидеть рядом с Тимошенко

Первый Президент Украины Леонид КРАВЧУК считает, что экс-Президент Виктор ЮЩЕНКО (2005-2010 гг.) так же виноват в подписании газовых соглашений 2009 года, как и экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.КРАВЧУК заявил сегодня во время пресс-конференции в Киеве.

Так, говоря о демократических достижениях Украины накануне 20-й годовщины Независимости, первый Президент коснулся проблем судебной системы, в частности, суда над Ю.ТИМОШЕНКО и конкретно вчерашнего заседания, на котором давал показания. При этом Л.КРАВЧУК выразил мнение, что В.ЮЩЕНКО также виноват в том, что были подписаны упомянутые газовые соглашения.

Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, считает ли он, что именно В.ЮЩЕНКО виноват в подписании газовых соглашений 2009 года, Л.КРАВЧУК сказал: “Он – один из виновников, и должен сидеть рядом с ТИМОШЕНКО, а не давать показания... если суд считает, что ТИМОШЕНКО виновна... Вы читали российский МИД, что они сказали: газовые соглашения 2009 года были подписаны в строгом соответствии с национальным законодательством России и Украины, с личного согласия и под контролем президентов России и Украины. Поэтому вопрос: в чем вина ТИМОШЕНКО?”

“Президенты, все без исключения, вмешивались и вмешиваются в газово-энергетическую сферу, даже тогда, когда не имели и не имеют оснований. ЮЩЕНКО по той Конституции не имел таких прав. Он вмешивался”, - добавил Л.КРАВЧУК.