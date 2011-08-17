Ющенко: Путин предложил реэкспорт и сказал «хрен с вами»

Во время дачи показаний по делу Тимошенко экс-президент Украины Виктор Ющенко отметил, что в конце декабря 2008 года российская сторона "впервые и в последний раз на официальном уровне" согласилась предоставить Украине право на реэкспорт газа. Об этом сообщает Украинская правда.

"Я привожу слова Путина: "я лично предложил премьер-минстру Украины. Приезжайте, подписывайте контракт по 250 долларов за тысячу кубометров, и мы дадим вам право реэкспорта. Хрен с вами". Но отказалась".

После этого по словам Ющенко, договоренности на уровне премьеров были отменены, и Дубина сам вернулся с переговоров, "потому что два дня ходил коридорами "Газпрома", а переговоров не было".