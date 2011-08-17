Соколовский хочет, чтобы суд допросил Путина, Миллера и многих других

Бывший уполномоченный Президента Украины по вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ считает, что по газовому делу против экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО необходимо допросить и российских высокопоставленных должностных лиц.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам.

«В этой ситуации сам Бог велел допрашивать российскую сторону. Есть не только ПУТИН. К контрактам причастны и ПУТИН, и МИЛЛЕР, и его заместители, и многие другие люди, которые бы внесли ясность. Никто не говорит, что мы должны их обвинять или нет. Но получить информацию для правосудия, по-видимому, - это святое дело. Но, к большому сожалению, украинское правосудие преобразовано в сталинское правосудие, по моему мнению», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.