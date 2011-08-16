У Тимошенко говорят, что Тигипко превращает партию в одну большую тушку

Политсовет партии «Батьківщина» призывает рядовых членов «Сильной Украины» покидать ряды преданной собственным лидером политической силы и вступать в «Батьківщину» или другие оппозиционные партии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «Батьківщина».

Как отмечают в партии «Батьківщина», лидер партии «Сильная Украина» Сергей ТИГИПКО в третий раз за два года масштабно предал три миллиона избирателей, которые поддержали его на президентских выборах 2010 года. «Впервые - когда пошел в политический найм к ЯНУКОВИЧУ. Во второй раз, когда приобщился к созданию смертоносного для малого и среднего предпринимательства Налогового кодекса. В третий раз – сегодня, когда всю свою «сильную» партию пытается превратить в одну большую коллективную тушку», - отметили в пресс-службе «Батьківщини».

В «Батьківщині» также заметили, что «давно воспринимали ЯНУКОВИЧА и ТИГИПКО как единое политическое целое, а отныне этот предательский альянс становится понятным для всех».

Поэтому политсовет партии «Батьківщина» призывает рядовых членов «Сильной Украины» покидать ряды преданной собственным лидером политической силы и вступать в «Батьківщину» или другие оппозиционные партии, которые объединились в Комитет сопротивления диктатуре.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 августа, лидер Партии регионов, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что «Сильная Украина» объединяется с Партией регионов.

Он отметил, что партии объединяются с целью консолидации усилий при проведении в Украине реформ.