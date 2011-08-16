В Одесском горсовете говорят, что Костусев не брал миллион из бюджета

Управление информации Одесского городского совета опровергает информацию СМИ о том, что мэр города Одессы Алексей КОСТУСЕВ получил из городского бюджета материальную помощь в размере 1 106 000 грн.

Как говорится в переданном УНИАН заявлении Управления информации Одесского горсовета, «ряд СМИ распространил информацию о том, что мэр Одессы А.КОСТУСЕВ получил из городского бюджета материальную помощь в размере 1 106 000 грн. Управление уполномочено заявить, что данная информация является ложью. В 2010 г. А.КОСТУСЕВ не получил ни одной гривны материальной помощи из бюджета города. Более того, в 2010 году он не получал как мэр Одессы даже заработную плату».

Как сообщается в заявлении, в 2010 году А.КОСТУСЕВ получил материальную помощь как председатель Антимонопольного комитета Украины в размере средней заработной платы (16 031, 33 грн.). Остальные доходы, указанные в пп. 1.2. его декларации («Материальная помощь»), получены из источников, не имеющих никакого отношения к государственному и городскому бюджетам и прохождению А.КОСТУСЕВЫМ службы в органах государственной власти и местного самоуправления. С них оплачены налоги согласно действующему законодательству.

А.КОСТУСЕВА за 2010 год, делают это уже не в первый раз. В связи с этим городской голова обратился в суд. И Приморский районный суд города Одессы решением от 15 июля 2011 года по делу № 2-о/1522/243/2011 признал информацию, распространенную некоторыми СМИ о его декларации, недостоверной».

Как говорится в заявлении, «А.КОСТУСЕВ верит, что и в данном случае суд примет аналогичное решение (он вновь подает соответствующие иски). Поскольку недостоверную информацию о декларации А.КОСТУСЕВА одни и те же СМИ распространяют не в первый раз, он намерен добиваться уголовного наказания клеветников».

«А.КОСТУСЕВ знает о том, кто ведет против него информационную войну и заявляет, что никакая ложь и провокации не помешают его работе на благо Одессы и каждого одессита», - отмечается в заявлении.

Справка УНИАН. 12 августа глава одесской областной организации "Демократический альянс" Алексей ЧЕРНЫЙ, сославшись на официальный ответ из Одесского горсовета на его запрос, сообщил, что городской голова Одессы А.КОСТУСЕВ, который, как известно, является миллионером, получил в прошлом году материальной помощи на 1 млн. грн. А.ЧЕРНЫЙ уточнил, что в декларации о доходах мэра Одессы указаны, в частности, следующие полученные доходы: 1,733 млн. грн., дивиденды, проценты - 451 тыс. грн.; материальная помощь - 1,062 млн. грн.; заработная плата - 161,3 тыс. грн.