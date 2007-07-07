Ющенко сам встретится с женщинами, которые не пускали его в Донецк

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выражает готовность встретиться с женщинами, пытавшимися преградить дорогу президентскому кортежу во время визита в Донецк 6 июля.

Как сообщила УНИАН председатель Донецкой областной организации "За действия в борьбе против произвола и беззакония органов прокуратуры, милиции, судебных и др. органов" Людмила НИКИТИНА, с членами организации уже встретился представитель Президента и пообещал, что им назначат время, когда они могут встретиться с главой государства.

"Представитель Президента приехал, чтобы узнать, по каким вопросам мы пытались обратиться. Потому что провокаторы есть. Спросил, есть ли у нас подтверждающие документы", - сказала Л.НИКИТИНА. По ее словам, представитель В.ЮЩЕНКО пообещал членам организации, что им перезвонят и назначат время, когда можно будет привезти документы в Киев.

Л.НИКИТИНА также добавила, что в 2005 году они уже обращались к главе государства по этому же поводу, но с тех пор "ничего не изменилось". "Мы в отчаянии, и будем идти до конца", - подчеркнула Л.НИКИТИНА. При этом она акцентировала, что после их акции, устроенной на пути следования кортежа Президента, с их организацией стали активно связываться люди, чьи родственники были убиты, однако расследования по этим преступлениям не доведены до суда.

Л.НИКИТИНА также сообщила, что она и ее единомышленники намерены создать всеукраинскую организацию. "Мы решили инициировать всеукраинскую организацию "Дети Украины без права на жизнь", - заключила Л.НИКИТИНА.

Как сообщал УНИАН, днем 6 июля по пути из аэропорта Донецка в центр города кортеж с Президентом Украины В.ЮЩЕНКО намеревались остановить 9 человек, в основном, женщины. Они пытались лечь на дорогу, однако охранники принудительно освободили проезд, и Президент проследовал в центр города. Участники акции пытались обратить внимание Президента на бездействие правоохранительных органов Донецкой области, которые в течение нескольких лет не расследуют факты убийства их детей и родственников.