Результаты выборов мэра Черкасс могут быть обжалованы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции в Черкассах председатель Черкасского областного отделения Комитета избирателей Украины Юрий САС.

Так, по его словам, основания утверждать это дают выявленные нарушения на избирательных участках областного центра. В частности, то, что работники ряда избирательных участков не успели внести изменения в бюллетени из-за снятия с регистрации кандидатом на должность Черкасского городского председателя ныне действующего мэра города Анатолия ВОЛОШИНА.

На некоторых участках в бюллетенях фамилия А.ВОЛОШИНА вычеркнута ручкой, или карандашом.

В то же время, по данным областного отделения КИУ, на некоторых участках члены комиссий безосновательно начали ставить штамп «выбыл» напротив фамилии другого кандидата на должность Черкасского городского председателя — Валерия ПАЩЕНКО.

Сегодня около 5.00 Сосновский райсуд Черкасс установил факт нарушения избирательного законодательства В.ПАЩЕНКО, но теризбирком, проконсультировавшись с Центризбиркомом, принял во внимание факт нарушения, но отказался отменить регистрацию В.ПАЩЕНКО кандидатом на должность Черкасского городского председателя. Тем не менее, часть участковых комиссий начала ставить штампы «выбыл» напротив его фамилии в избирательных бюллетенях.