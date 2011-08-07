СМИ: Митинговать под судом пока можно, из-за ошибки судьи

Решение суда относительно запрета митингов под Печерским судом приостановлено.

Об этом "Украинской правде" сообщил депутат от БЮТ Сергей Мищенко.

По его словам, в решении суда было противоречие. С одной стороны, оно вступило в силу через 10 дней, а с другой, на решении уже стояла печать суда, и следовательно оно должно было выполняться немедленно.

"Было принято решение подать апелляцию на решение суда, и в соответствии с законодательством со времени принятия апелляции решение суда приостановлено", - сообщил депутат.

Как известно, окружной админсуд Киева запретил массовые акции под Печерским судом.

Решением суда было запрещено проводить любые акции по всему периметру улицы Крещатик и Майдана Независимости, с 7 по 31 августа, а также на улице Дегтяревской, по всему периметру стационарной ограды Лукьяновского СИЗО – бессрочно.

Вместе с тем утром на Крещатик в сопровождении милиции пришел регионал Калашников и заявил о своем намерении проводить митинг под судом.