СМИ: Митинговать под судом пока можно, из-за ошибки судьи
На Крещатик пришел Калашников
Решение суда относительно запрета митингов под Печерским судом приостановлено.
Об этом "Украинской правде" сообщил депутат от БЮТ Сергей Мищенко.
По его словам, в решении суда было противоречие. С одной стороны, оно вступило в силу через 10 дней, а с другой, на решении уже стояла печать суда, и следовательно оно должно было выполняться немедленно.
"Было принято решение подать апелляцию на решение суда, и в соответствии с законодательством со времени принятия апелляции решение суда приостановлено", - сообщил депутат.
Как известно, окружной админсуд Киева запретил массовые акции под Печерским судом.
Решением суда было запрещено проводить любые акции по всему периметру улицы Крещатик и Майдана Независимости, с 7 по 31 августа, а также на улице Дегтяревской, по всему периметру стационарной ограды Лукьяновского СИЗО – бессрочно.
Вместе с тем утром на Крещатик в сопровождении милиции пришел регионал Калашников и заявил о своем намерении проводить митинг под судом.