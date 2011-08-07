"Беркут" прибыл в палаточный городок оппозиции на Крещатике

К утру в палаточном городке под Печерским судом находятся около 20 народных депутатов, которые дежурят возле палаток. В частности, это Александр Турчинов, Александр Абдулин, Роман Забзалюк, Сергей Сас, Андрей Сенченко, Наталия Королевська, сообщает Украинская правда.

Кроме того, в городке присутствуют депутаты Народной самообороны.

У каждой палатки стоит несколько, которые записаны на прием к депутатам.

Около 4:20 на улицу Богдана Хмельницкого прибыли еще два милицейских автобуса.

К городку подошел командир полка "Беркут" Владимир Александров, который осмотрел городок. Он встретился с Турчиновым. В беседе Турчинов сообщил полковнику, что в соответствии с решением суда здесь не проводится акция, а палатки являются общественными приемными депутатов.

К 4:30 на противоположной от суда стороне Крещатика стоит специальная машина милиции с встроенным штативом и камерой, которая записывает события на улице.

В 5:10 на Крещатик приехали три автобуса с правоохранителями.

Участники акции спрятались за щитами. Обороной городка руководит лично Александр Турчинов.

Люди скандируют "Милиция с народом" и "Ганьба!".

Начиная с 5:20 правоохранители ставят железные щиты на свободной территории Крещатика – в сторону бульвара Шевченко, ограждая территорию.

Как сообщалось, админсуд Киева запретил акции протеста поду Печерским судом и Лукьяновким СИЗО. Решением суда было запрещено проводить любые акции на всем протяжении улицы Крещатик и Майдане Независимости, с 7 по 31 августа, а также на ул. Дегтяревской, по всему периметру стационарной ограды Лукьяновского СИЗО – бессрочно