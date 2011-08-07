Суд запретил митинги под Печерским судом: жди "Беркут"

Окружной аминсуд Киева запретил проведение мирных собраний возле Печерского суда.

Об этом сообщил Украинской правде депутат Сергей Пашинский из зала суда, принявшего решение в час ночи.

По его словам, вместе с тем суд не уточнил, можно ли проводить прием депутатами граждан в своих приемных на этом месте.

"После того как суд объявил решение, депутаты спросили у судьи, правильно ли они понимают, что прием граждан разрешен, но тот в ответ лишь перечитал решение суда, где ничего об этом не было сказано", - заявил депутат.

По его словам, бютовцы продолжат принимать граждан под судом.

Как известно, после ареста Юлии Тимошенко бютовцы начали бессрочную акцию протеста и установили 20 палаток - "приемных народных депутатов".

В 8 вечера стало известно, что Киевская горгосадминистрация в субботу подала иск в Окружной административный суд Киева об ограничение права на мирные собрания.

Как сообщал УНИАН, днем 6 августа в Главном управлении МВД Украины в Киеве заверили, что без судебного решения не будут принимать мер по принудительному демонтажу палаток на Крещатике у Печерского райсуда: «Если будет соответствующее решение судов, тогда будем принимать меры по обеспечению их выполнения».