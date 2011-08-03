Адвоката Волги отстранили потому, что он - «процессуальный маньяк»?

Адвокат экс-председателя Госфинуслуг Василия ВОЛГИ Олег КОРОЛЬ, которого суд отстранил от дела, намерен подать ходатайство в ГПУ о том, чтобы его вновь допустили к защите В.ВОЛГИ.

Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН на тему: «Перспективы “дела Волги”.

«Мы с Василием Александровичем сегодня подаем повторно ходатайство о допуске меня в качестве защитника», - сказал он. При этом адвокат отметил, что закон не предусматривает ограничений относительно допуска защитника повторно к участию в деле.

Он считает, что ходатайство должно быть рассмотрено на протяжении суток.

По словам О.КОРОЛЯ, представление следователя об отстранении его от ведения дела вызвано «искусственностью оснований для постановления о возбуждении уголовного дела и тенденциозными действиями следователя». О.КОРОЛЬ сообщил, что перед представлением следователя подал заявление о его отводе. «У нас постоянно в процессе проведения следственных действий в присутствии В.ВОЛГИ были со следователем определенные конфликты, поскольку я пытался вернуть дело в законное русло, а следователь обзывал меня процессуальным маньяком», - сказал он.

Адвокат сообщил, что был отстранен от дела с формулировкой: «Защитник КОРОЛЬ, злоупотребляя своими правами, нарушает установленный законом порядок при расследовании уголовного дела, то есть препятствует установлению истины по уголовному делу».

О.КОРОЛЬ заверил, что на сегодняшний день В.ВОЛГА доверяет только ему, и поэтому отказался от других защитников.

Адвокат сообщил, что В.ВОЛГА пожаловался ему, что во время следственных действий следователь называл его защитником неизвестного человека, который не показал свое удостоверение.

Как сообщал УНИАН, 1 августа Печерский районный суд Киева по предоставлению Генеральной прокуратуры Украины отстранил от дела В.ВОЛГИ адвоката О.КОРОЛЯ.

Перед этим СБУ обвинила О.КОРОЛЯ в «неадекватном поведении» в следственном кабинете отдела обеспечения досудебного следствия СБУ (ООДС).

В частности, по данным СБУ, 29 июля по разрешению следователя Генеральной прокуратуры для проведения свидания с задержанным В.ВОЛГОЙ адвокату О.КОРОЛЮ было предоставлено это помещение, и встреча “продолжалась непрерывно с 10.45 до 19.45”.

В СБУ заявляют, что когда в 18.00 дежурный ООДС попросил прекратить свидание, то адвокат ответил отказом. В сообщении сказано, что свидание не было завершено даже после повторного обращения дежурного, а “подозреваемый во второй раз пожаловался на боль в спине и лег на пол”. При этом в СБУ заявили, что когда опять прибыли медики, “адвокат вел себя неадекватно, физически мешал врачам оказывать медицинскую помощь своему подзащитному”.

В СБУ подчеркнули, что “информация о неадекватном поведении адвоката О.КОРОЛЯ и Акт о невыполнении им требований инструкции о порядке содержания лиц в специально отведенных местах для временного содержания СБУ направлены в Генеральную прокуратуру”.