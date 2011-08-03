Минюст: решение ВАСУ по Бандере и Шухевичу может быть обжаловано в ВС

Решение Высшего административного суда Украины о незаконности президентских указов о присвоении главнокомандующему УПА Роману Шухевичу и проводнику ОУН Степану Бандере звания Герой Украины может быть обжаловано в Верховном Суде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня журналистам исполняющая обязанности министра юстиции Инна ЕМЕЛЬЯНОВА.

«Я думаю, что это недопустимые вещи, если мы будем сейчас давать оценку судебным решениям. По Конституции у нас решения судов обязательны к исполнению», - сказала И.ЕМЕЛЬЯНОВА.

Она отметила, что для разрешения ситуации вокруг решения ВАСУ есть лишь процессуальный путь. «Если говорить о решении Высшего административного суда, то есть единственный процессуальный путь – обжаловать решение высшего специализированного суда в Верховном Суде по исключительным обстоятельствам. Другого нет», - отметила И.ЕМЕЛЬЯНОВА.

Она подчеркнула, что такими исключительными обстоятельствами, в частности, могут быть: неодинаковое применение практики судами по одному и тому же делу и др.

Кроме того, отвечая на вопрос о том, возможно ли юридически давать звание Героя Украины лицам, которые жили в прошлом веке, она сказала: «Закон не определяет у нас критериев четких, или это люди, которые на сегодняшний день живые, или люди, которые умерли».

Как сообщал УНИАН, 2 августа ВАСУ оставил в силе постановление Донецкого апелляционного административного суда от 21 апреля 2010 года о незаконности Указа Президента Украины "О присвоении Роману Шухевичу звания Герой Украины" (от 12 октября 2007 года №965/2007).

Также ВАСУ оставил в силе постановление Донецкого окружного административного суда от 2 апреля 2010 года и постановление Донецкого апелляционного административного суда от 23 июня 2010 года о признании незаконным и отмене Указа Президента Украины №46/2010 от 20 января 2010 года "О присвоении Степану Бандере звания Герой Украины".