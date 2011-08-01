Томенко: у Киреева мало времени
Процесс корректируется извне
Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что судебный процесс над экс-премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО корректируется вне стен Печерского районного суда Киева.
Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал сегодня в комментарии журналистам после заседания суда.
«Это даже уже не политический процесс, а властный процесс», - сказал он.
По словам Н.ТОМЕНКО, судье Печерского райсуда Киева Родиону КИРЕЕВУ поставлены определенные сроки, к которым он должен зачитать приговор по делу Ю.ТИМОШЕНКО.
«Несмотря ни на что, по написанному сценарию смахивает на то, что суд должен закончиться до Дня Независимости. И пока судья действует в этом жестком формате», - сказал он.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 августа, сама Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что ее по указанию Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА планируют арестовать до 24 августа.