Комитет защиты свободы слова об Одессе и фарсе

Устав Одессы можно принимать только после утверждения его на местном референдуме, поскольку «процесс общественного обсуждения проекта Устава, вынесенный комиссией горсовета по доработке проекта этого документа, окончательно превратился в фарс».

Об этом говорится в заявлении одесского Комитета защиты свободы слова, прав журналистов и информационного обеспечения прозрачности деятельности государственных органов, копией которого располагает УНИАН.

Как отмечается в документе, подписанном журналистом Леонидом ШТЕКЕЛЕМ, общественными деятелями Сергеем ГУЦАЛЮКОМ, Владимиром МАКСИМОВИЧЕМ и другими, еще в декабре 2010 года, когда был обнародован состав комиссии «исключительно из чиновников и депутатов горсовета, стало понятно - это прямой путь к узурпации власти».

«Ведь ни администрация Руслана БОДЕЛАНА, ни Эдуарда ГУРВИЦА не решались рассматривать этот важный документ без участия представителей общественности. В отличие от нынешней городской власти, прежде всего членов депутатского большинства, которые шли на выборы с лозунгом расширения внутригородской демократии и обеспечения прав одесситов, а после выборов выбросившие как ненужную старую одежду свои громкие предвыборные обещания и двинувшиеся по пути окончательного лишения одесситов каких-либо прав на участие в управлении городом», - акцентируют авторы заявления.

По их словам, авторы проекта Устава позаботились о том, чтобы не существовало процедуры принятия изменений в данный проект. «То есть все, кто что-либо предлагает либо к чему-то призывает, оказываются заложниками все той же комиссии. Не публикуется ни новые предложения, ни альтернативные варианты, ни реальные экспертные оценки представителей общественности», - отмечают представители общественности.

«Мера закрытости обсуждения проекта Устава города превосходит все, что было в нашей новейшей истории», - говорится в заявлении, авторы которого констатируют, что «главный вопрос Устава города – это не историческая справка и не гимн. Главный вопрос – вопрос власти, задача Устава – определить механизмы перераспределения власти в городе, предоставление одесситам реальных полномочий, которые декларирует Конституция Украины».

Представители общественности Одессы не отрицают, что и «депутаты предыдущих каденций Одесского городского совета не хотели делиться своей властью с горожанами и потому не принимали Устав. Нынешний же депутатский корпус и нынешняя команда мэра пошли по другому, глубоко циничному и лживому пути: они полностью выхолостили проект Устава, реально лишив одесситов даже минимальных прав в своем родном городе, и назвали этот документ Уставом».

Причем, отмечается в заявлении, «авторы проекта Устава уверены, что в условиях тотального недоверия всех ко всем, в условиях полного политического безразличия одесситов, этот документ будет принят тихо и незаметно, и однажды утром одесситы узнают, что действительно не имеют никакой власти в городе».

Примечателен тот факт, указывается в заявлении, что «ряд политических партий, имеющих свои фракции в горсовете и находящихся в оппозиции к нынешней городской власти, дружно подмахнули этот антинародный проект, который делит одесситов на две группы. Одни у власти с правами – депутаты и чиновники, а вторые, бесправные – все остальные».

При этом авторы заявления уверены, что принятие данного проекта Устава означает, что «фальсификации на местных выборах 2010 года покажутся просто невинными забавами на следующих местных выборах. И все сегодняшние оппозиционеры будут просто выброшены из процесса создания единой и монолитной партии власти».

«В условиях, когда не существует процедуры внесения поправок в проект Устава, когда не существует даже малейшего влияния общественности на процесс принятия Устава, единственный путь – проведение общегородского референдума по принятию Устава», - подчеркивается в заявлении одесского Комитета защиты свободы слова, прав журналистов и информационного обеспечения прозрачности деятельности государственных органов.