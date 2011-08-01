Адвокату Тимошенко дали два дня на ознакомление с делом

В заседании Печерского районного суда Киева, который рассматривает дело об обвинении экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО в превышении полномочий при подписании газовых соглашений с Россией в 2009 году, объявлен перерыв до 10 часов утра 4 августа.

Как передает корреспондент УНИАН, перерыв объявлен для предоставления новому защитнику Ю.ТИМОШЕНКО Юрию СУХОВУ времени на ознакомление с материалами дела.

В то же время Ю.ТИМОШЕНКО и Ю.СУХОВ просили суд предоставить два месяца на ознакомление с делом.

Во время рассмотрения ходатайства Ю.ТИМОШЕНКО также сообщила, что ее сторона будет настаивать, чтобы на заседании суда были продемонстрированы видеозаписи допросов свидетелей. По словам Ю.ТИМОШЕНКО, в целом существует 147 часов таких записей.

Перед рассмотрением ходатайства суд допросил третьего за сегодняшний день свидетеля по делу - экс-министра образования и науки Ивана ВАКАРЧУКА. В основном И.ВАКАРЧУК утверждал, что не помнит многих фактов, которые касаются этого дела.