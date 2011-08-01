Королевская говорит, что Тигипко лукавит

Правительство не слышит людей и не желает рассматривать предложения, которые уже наработаны малым и средним бизнесом. Так народный депутат (фракция «БЮТ-Батькивщина»), глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ прокомментировала УНИАН заявление вице-премьер-министра Сергея ТИГИПКО о том, что предпринимательское сообщество должно более активно подключиться к разработке предложений по реформированию соответствующего законодательства.

По мнению Н.КОРОЛЕВСКОЙ, С.ТИГИПКО лукавит, когда говорит о необходимости более активного участия предпринимателей в законодательной деятельности. «Правительство не слышит людей и не желает рассматривать предложения, которые уже наработаны малым и средним бизнесом. Вице-премьеру необходимо признать, что чиновники оказались не способны к диалогу с людьми», - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Глава парламентского комитета напомнила, что во время принятия Налогового кодекса в ноябре прошлого года предпринимателям пришлось организовать Налоговый майдан для того, чтобы их голос был услышан псевдореформаторами из Кабмина. «Совет предпринимателей при Верховной Раде совместно с Комитетом по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства подготовил пакет законопроектов, получивший название «Народная реформа». Он был поддержан на сотнях встреч с представителями малого и среднего бизнеса во всех регионах Украины. Несмотря на то, что эти законопроекты были в установленном порядке зарегистрированы в парламенте и переданы в правительство, власть фактически проигнорировала мнение людей дела», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Народный депутат также считает, что нельзя все решения в сфере экономики перекладывать на плечи чиновников. «Предприниматели Украины не только готовы, они активно предлагают свои варианты решений выхода из экономического кризиса, улучшения бизнес-климата, обеспечения наполняемости бюджета. Эти предложения направлены на совершенствование законодательства в сфере предпринимательства, упрощение администрирования налогов, уменьшение количества регуляторных актов и в целом позволят стимулировать предпринимательскую деятельность в Украине. Однако для внедрения всех этих инициатив в жизнь правительственным чиновникам необходимо перестать имитировать бурную реформаторскую деятельность, и проводить бессмысленные пиар-акции, а начать равноправный диалог с людьми, в котором будет учитываться мнение обеих сторон», - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Политик сообщила, что ею совместно с предпринимателями подготовлен второй пакет законопроектов «Народная реформа», который будет зарегистрирован в Верховной Раде в августе. При этом часть законопроектов была внесена в парламент в июле. Среди них – проекты законов о саморегулирующихся организациях, о моратории на повышение цен и тарифов в ЖКХ, об изменениях в законодательство «О прожиточном минимуме», о добровольности участия в общеобязательном государственном соцстраховании, об изменениях в закон «О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности».

«Эти законопроекты прошли обсуждение с бизнесменами-практиками, были поддержаны людьми дела во время моих встреч с предпринимателями в регионах. Все наши предложения экономически обоснованы, а их внедрение позволит существенно пополнить Государственный бюджет. Мы, как обычно, направим их в Кабинет министров и будем добиваться поддержки «народных законопроектов» в парламенте. Только такое взаимодействие власти и народа поможет поднять экономику Украины, улучшить благосостояние ее граждан», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.