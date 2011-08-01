Еханурова допрашивали 5 часов 20 минут, следующий - Винский

В Печерском районном суде Киева начался допрос бывшего министра транспорта и связи Иосифа ВИНСКОГО в качестве свидетеля по уголовному делу экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО относительно газовых соглашений 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, допрос бывшего министра обороны Юрия ЕХАНУРОВА по этому делу длился сегодня на заседании суда 5 часов 20 минут.

После завершения допроса экс-министра обороны Ю.ТИМОШЕНКО настаивала на объявлении перерыва. «Мы работаем без обеда. Практически это издевательство», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Однако председательствующий по делу судья Родион КИРЕЕВ пригласил для допроса в зал судебного заседания И.ВИНСКОГО.