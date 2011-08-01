В ОУН(д) сказали, что мешает продвижению Украины

В Объединении украинских националистов (державников) считают, что главным препятствием в продвижении Украины является отсутствие национального единства.

Об этом член Центрального провода ОУН(д) Олег ЦИБОРОВСКИЙ заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН, посвященной результатам третьего сбора объединения, который состоялся в Киеве 30 июля с.г.

“Почему Украина, которая имеет большой интеллектуальный потенциал, имела развитую промышленность и сельское хозяйство, богатые природные ресурсы живет хуже, чем другие государства Европы? Это неестественное явление. В чем здесь причина? Она одна - в том, что у нашего народа, украинской нации, нет национального единства - залога всех успехов в экономическом, социальном, культурном развитии”, - сказал О.ЦИБОРОВСКИЙ.

По его мнению, единства нет, потому что Украина веками находилась под колониальным гнетом.

По словам О.ЦИБОРОВСКОГО, когда существует национальное единство, тогда политики ставят общественные интересы выше личных, что обеспечивает условия динамического развития государства.

“Поэтому наша организация занимается тем, чтобы воспитывать народ в духе национального патриотизма. Это распространение идеологии украинского национализма. И второе основное дело, на которое направлена наша деятельность, – достижение национально-патриотического единства демократических сил. Это второе серьезное препятствие, а оно зависит от первого, которое не дает нашему роду двигаться путем прогресса”, - отметил О.ЦИБОРОВСКИЙ.

Другой член Центрального провода ОУН(д) Сергей БРУНЬ подчеркнул необходимость создания единого мощного координационного центра и объединения усилий политических партий и общественных организаций.

“Из-за отсутствия единства и стремления каждого стать лидером политические силы разбалансированы”, - сказал С.БРУНЬ.

Еще один член Центрального провода ОУН(д) Виктор СВИТАЙЛО также сообщил, что делегаты сбора объединения пришли к согласию, что стране необходим организованный украинский национализм.

“Ключевое слово в теме нашей пресс-конференции – это организованный украинский национализм. То есть очень важно, чтобы патриоты и другие граждане, которые чувствуют ответственность перед Украиной, объединялись в организации. Ведь и Тарас Шевченко был в организации, которая называлась Кирилло-Мефодиевское братство”, - отметил В.СВИТАЙЛО.

Председатель ОУН(д) Павел ДОРОЖИНСКИЙ отметил, что доволен сбором организации и докладами делегатов. Он сообщил, что в сборе участвовали делегаты из разных регионов Украины и 21 страны, в которых действуют ячейки ОУН(д) и где есть украинская диаспора. В целом в Киев на сбор организации приехало 186 делегатов.

“Это свидетельствует, что мы живая, действенная организацией. Такой, как были наши предшественники за все существование ОУН - более чем за 80 лет”, - сказал председатель объединения.

*** Общественно-политическая организация «Объединение украинских националистов (державников)» была создана в 2005 году.