Комитет ВР займется ситуацией вокруг конфликта на заводе «Индар»

«Вопрос о захвате инсулинового завода «Индар» будет рассмотрен на заседании Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения». Об этом заявила народный депутат Украины от Партии регионов, председатель Комитета ВР по вопросам здравоохранения Татьяна БАХТЕЕВА в комментарии, переданном УНИАН.

«Мы с 1 сентября будем проводить заседания и обсуждать этот вопрос, - заявила глава комитета. - Раньше 70% акций принадлежало нашему государству, и это было очень правильно, потому что завод стратегический, очень мощный, там есть современное технологическое оборудование, которое выпускает инсулин. А как мы знаем, сегодня 2 млн. украинцев состоят на учете по сахарному диабету, из которых 1 млн. – это инсулинозависимые».

По мнению Т.БАХТЕЕВОЙ отечественный инсулин во многих случаях не уступает импортному, но при этом значительно дешевле. Более того, как врач высшей категории она считает, что вынужденная замена украинского инсулина на какой-либо другой может значительно ухудшить состояние здоровья больных диабетом, так как у последних уже сформировалась привычка к определенному типу препарата.

«Я конечно категорически против того, что его (ЗАТ «Индар») кто-то забирает, потому что завод всегда был трудоспособным, выполнял государственный заказ, а обеспечение инсулинозависимых больных всегда было на 100%», - отметила Т.БАХТЕЕВА.

Как сообщал УНИАН, ЗАО «Индар» основан 14 августа 1997 года в соответствии с Постановлением Кабинета министров Украины № 82 от 29 января 1997 года «Об организации производства отечественных инсулинов». На данный момент предприятие выпускает свыше 60% инсулина, изготавливаемого в Украине.

По свидетельству очевидцев, в ночь на 8 июля 2011 года около сотни бойцов «Беркута» ворвалась на территорию завода, и перекрыли доступ для всех его работников. Как говорится в коллективном обращении на имя руководства государства, «больше трех лет продолжаются суды с целью возврата в государственную собственность всего пакета акций, но государство не в состоянии защитить себя, то есть вернуть себе контроль над стратегическим предприятием страны».

При этом 11 июля пресс-служба предприятия со ссылкой на нового директора предприятия Евгения КОНОНЕНКО распространила сообщение, что предприятие работает в нормальном режиме.

По информации бывшего руководства завода, часть рабочих завода огласили бессрочную забастовку.

27 июля бывшие руководители ЗАО «Индар» обратились с открытым письмом к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, в котором просят принять меры для возвращения государству контрольного пакета акций этого предприятия.