Прокурор Фролова пришла в суд с прической а-ля Тимошенко

Представитель государственного обвинения, прокурор Лилия ФРОЛОВА сегодня пришла на судебное заседание по рассмотрению уголовного дела в отношении Юлии ТИМОШЕНКО с прической, как у экс-премьер-министра.

Как передает корреспондент УНИАН, когда журналисты поинтересовались у Л.ФРОЛОВОЙ, не сделала ли она эту прическу в честь Ю.ТИМОШЕНКО, прокурор ответила: «Почему? Это в мою честь».

Между тем Ю.ТИМОШЕНКО на вопрос журналистов, как она восприняла такую прическу у прокурора Л.ФРОЛОВОЙ, предположила, что это, по-видимому, такая пиар-политика Администрации Президента. «У них все до сегодняшнего дня выходило «удачно», в том числе и расследование «Украинской правды» о том, что указания свидетелям пишутся с компьютеров Администрации Президента. Я думаю, что с этим пиар-мероприятием они примерно также попали», - сказала экс-премьер.