Тимошенко разведала, когда ее арестуют

Экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что ее планируют арестовать до 24 августа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила сегодня журналистам перед началом судебного процесса.

«По нашим данным, Виктор ЯНУКОВИЧ дал указание судье работников своей Администрации, чтобы до Дня Независимости, до 24 августа, я была заключена, чтобы был вынесен нечестный приговор, который заказан В.ЯНУКОВИЧЕМ», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время экс-премьер рассчитывает, что эти планы не будут осуществлены.