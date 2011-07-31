Морозу до лидерства в партии не хватило одного голоса

Второй этап съезда Социалистической партии Украины, где будет избираться председатель партии, состоится 14 августа.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принял XVII съезд СПУ, состоявшийся в воскресенье в Киеве, поддержав предложение своего лидера Василия ЦУШКО.

Когда он это предложил, из зала прозвучали возгласы, чтобы он оставался председателем партии и в дальнейшем. В ответ В.ЦУШКО сказал: «Я работать дальше не хочу. Потому предлагаю провести съезд 14 августа».

Как сообщал УНИАН, сегодня выборы председателя СПУ не состоялись. За кандидатуру Александра МОРОЗА проголосовало 166 делегатов съезда, а за Николая РУДЬКОВСКОГО – 162 делегата.

На съезде присутствовали 333 делегата, а взяли бюллетени для голосования 330. При этом 2 бюллетеня были признаны недействительными.

Как объяснил В.ЦУШКО, для избрания председателя нужно было, чтобы кандидатуру поддержали 50 процентов делегатов съезда плюс один голос.

Он отметил, что на съезд не прибыло 26 делегатов. По его словам, если бы они присутствовали, то было бы и принято решение.

В.ЦУШКО призвал областные организации сделать все для того, чтобы 14 августа на съезде были все делегаты, которые избирались партийными организациями.