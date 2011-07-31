Азаров приехал на взорвавшуюся шахту

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заверил, что правительство приложит максимум усилий для организации безопасной работы в угольной отрасли.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ, об этом он заявил в воскресенье, находясь в Луганской области на шахте "Суходольськая-Восточная".

«Правительство приложит максимум усилий, задействует средства, научные разработки для организации безопасной работы в угольной отрасли», - сказал премьер-министр.

По его словам, следующее заседание Кабмина, которое состоится 3 августа, будет посвящено вопросам безопасности работы в угольной отрасли.

"Мы эту тему будем заслушивать на специальном заседании правительства, на котором рассмотрим вопрос безопасности работы на шахтах", - подчеркнул Н.АЗАРОВ.