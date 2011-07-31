Социалисты тайно выбирают между Морозом и Рудьковским

Политический совет Социалистической партии Украины принял решение голосовать на съезде СПУ, который проходит сегодня в Киеве, за избрание председателя партии в тайном режиме.

Об этом УНИАН сообщили в СПУ.

Против решения голосовать в тайном режиме за избрание председателя СПУ выступил первый секретарь Политсовета партии Николай РУДЬКОВСКИЙ, который является одним из реальных кандидатов на должность председателя партии.

На съезде с докладом выступил почетный председатель СПУ Александр МОРОЗ.

Он подчеркнул необходимость оппозиционной позиции партии по отношению к власти, а также выступил категорически против продажи земли.

А.МОРОЗ, говоря о том, что сегодня существует мнение, якобы СПУ находится «в тени Партии регионов», заявил, что это лишь точка зрения отдельных партийных функционеров.

Как сообщалось, председатель Антимонопольного комитета Украины Василий ЦУШКО заявил о намерении уйти в отставку с должности председателя Социалистической партии Украины.

В партии не исключают, что эту должность могут занять почетный лидер СПУ Александр МОРОЗ, первый секретарь Политсовета партии, бывший министр транспорта и связи (2006-2007 гг.) Николай РУДЬКОВСКИЙ и член политсовета, экс-председатель Фонда госимущества (2005-2008 гг.) Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.