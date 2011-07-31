Яцуба считает Севастополь лидером сотрудничества с Россией

Председатель Севастопольской городской государственной администрации Владимир ЯЦУБА считает город Севастополь лидером межрегионального сотрудничества между Украиной и Россией и мостом дружбы между двумя братскими государствами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯЦУБА заявил в пятницу вечером в Севастополе на торжественном собрании по случаю Дня Военно-Морского флота России, который будет отмечаться 31 июля.

«Севастополь всегда был и остается мостом дружбы между братскими государствами. Севастополь можно назвать лидером межрегионального сотрудничества между Россией и Украиной. Российские регионы, и в первую очередь, конечно же, Москва, остаются нашими важнейшими партнерами в реализации крупных рентабельных проектов, основанных на максимальном коллективном использовании промышленного, научно-технического, природного, рекреационного и культурного потенциала города», - сказал руководитель Севастополя. По мнению В.ЯЦУБЫ, «Харьковские соглашения положили новое, крепкое начало деловым и вместе с тем дружеским отношениям между Россией и Украиной».

Говоря о роли Черноморского флота РФ в развитии города, глава СГГА отметил, что «за последние два года Российской Федерацией выделено свыше 42 миллионов гривен на строительство объектов социально-культурного значения» (в соответствии с межправительственной программой об участи РФ в социально-экономическом развитии Севастополя и других мест базирования ЧФ на территории Украины - УНИАН). Кроме того, добавил он, профинансировано строительство 2-й очереди полигона ТБО в Первомайской балке, поликлиники семейной медицины и школы в Казачьей бухте. Выделены средства на реконструкцию котельных, сетей теплоснабжения и газификации в поселке Кача, а также на выполнение строительных работ на Мартыновском канализационном коллекторе. Как сказал В.ЯЦУБА, «большая работа ведется по строительству жилья для военных» (российских).

Как считает глава горгосадминистрации, перечисленное является «серьезным подспорьем городу в решении острых социальных проблем».