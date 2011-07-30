Адвокат Сирый: приятно было слушать профессионалов

Адвокат Николай СИРЫЙ, который присутствовал в зале суда во время допроса Олега ДУБИНЫ, который в период премьерства Юлии ТИМОШЕНКО занимал должность руководителя НАК «Нафтогаз Украины», и сейчас является ключевым свидетелем по делу экс-премьера, подчернкул, что экс-глава НАК "Нафтогаз Украины" свидетельствовал в пользу Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина», об этом он заявил журналистам после допроса О.ДУБИНЫ в Печерском райсуде Киева, который рассматривает уголовное дело об обвинении Ю.ТИМОШЕНКО в превышении полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.

"В целом однозначно, абсолютно однозначно все, что было сказано, свидетельствует в пользу Юлии Владимировны", - заявил Н.СИРЫЙ журналистам.

Он сообщил, что получил от допроса "эстетическое удовольствие", поскольку услышал профессиональный разговор двух специалистов, разбирающихся в газовой тематике: Ю.ТИМОШЕНКО и О.ДУБИНЫ.

Н.СИРЫЙ подчеркнул, что в ходе допроса стало ясно, что на момент подписания соглашений 19 января 2009 года сложилась критическая ситуация, разрешить которую можно было, только взяв на себя ответственность.

Вместе с тем, адвокат в очередной раз заявил, что допросы свидетелей проводятся с нарушением процедуры. "Те показания свидетелей, которые даются, начиная с понедельника, - они не могут быть использованы в интересах обвинения, потому что они не получены в режиме состязательности процедуры, поскольку возле Юлии Владимировны не было адвокатов", - подчеркнул Н.СИРЫЙ.