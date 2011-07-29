В ДТП в Болгарии пострадали 5 украинских туристов?
18:17, 29 июля 2011Политика
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МИД проверяет информацию
Министерство иностранных дел Украины проверяет информацию СМИ о том, что в ДТП в Болгарии пострадали пять украинских туристов.
Об этом УНИАН сообщил руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.
Как сообщали СМИ, в Болгарии сегодня в автоаварии пострадали 5 украинских туристов.
15 туристов следовали на микроавтобусе местной транспортной компании из Созополя в Варну. На горном серпантине водитель, очевидно, не справился с управлением, и автобус съехал в кювет. В результате пять украинцев госпитализированы.
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