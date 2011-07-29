Интеллигенция требует закрыть дело против Тимошенко

Представители украинской интеллигенции требуют от властей закрыть уголовное дело, возбужденное в отношении экс-премьер-министра, лидера партии «Батькивщина» Юлии ТИМОШЕНКО, освободить из-под стражи экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО и других политзаключенных.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее открыто обращение возле Печерского районного суда Киева, который рассматривает дела Ю.ТИМОШЕНКО и Ю.ЛУЦЕНКО, зачитал поэт, общественный деятель Дмитро ПАВЛЫЧКО.

"Первые недели процесса над Ю.ТИМОШЕНКО показали, что ничего общего с правосудием он не имеет. Это не суд и даже не судилище. Это фарс, в последнем акте которого должны заключить в тюрьму Ю.ТИМОШЕНКО – и не как человека, а как оппозицию, как в настоящее время самую мощную фигуру, которая противостоит режиму и его планам", - заявил Д.ПАВЛЫЧКО.

«Дело Ю.ТИМОШЕНКО касается каждого из нас. Здесь и сейчас – Рубикон. Если власть его перейдет, уже завтра будут судить многих из нас», - убеждены авторы обращения. Документ подписали: Юрий АНДРУХОВИЧ, Владимир БАЗИЛЕВСКИЙ, Нина БИЧУЯ, Богдан ГОРЫНЬ, Сергей ГРАБОВСКИЙ, Лариса ДЕНИСЕНКО, Анатолий ДИМАРОВ, Иван ДЗЮБА, Сергей ЖАДАН, Ирена КАРПА, Николай КНЯЖИЦКИЙ, Игорь ЛОСЕВ, Левко ЛУКЬЯНЕНКО, Юрий МУШКЕТИК, Ирен РОЗДОБУДЬКО, Дмитро ПАВЛЫЧКО, Мирослав ПОПОВИЧ, Николай РЯБЧУК, Владимир СЕРГИЙЧУК, Михаил СЛАБОШПИЦКИЙ, Валерий ШЕВЧУК, Василий ШКЛЯР, Юрий ЩЕРБАК, Олег ЧОРНОГУЗ, Роман ИВАНИЧУК, Григорий ХАЛИМОНЕНКО, Роман ЛУБКИВСКИЙ, Михаил РАТУШНЫЙ .

Авторы документа отмечают, что не все из них голосовали за Ю.ТИМОШЕНКО, и не каждый является ее политическим сторонником. В то же время подписанты обращения единодушны в том, что процесс против экс-премьера носит сугубо политический характер.

Гуманитарии призывают общество «не быть равнодушным и взглянуть на процесс не сквозь призму суда над Ю.ТИМОШЕНКО, а как на печальную украинскую перспективу, которая касается и тех 12 миллионов людей, которые проголосовали за нее во втором туре, и тех, кто голосовал за другого кандидата».

«Мы сознаем, что заключенная оппозиция – это бесконтрольная власть», - говорится в обращении.

Ведущие писатели, поэты, ученые, дипломаты, музыканты и общественные деятели убеждены, что расправа над Ю.ТИМОШЕНКО откроет путь к сотням тысячам других таких расправ. В частности, «над всеми политически неугодными режиму, над пенсионерами и малым бизнесом, над активной молодежью, над всеми, кто против сползания страны к состоянию феодально-криминальной олигархии и против уничтожения украинской национальной идентичности».

«Свертывание демократии, которое происходит на наших глазах, закроет для Украины путь в Европу, а в это время еще шире разверзнутся восточные врата нашего советского прошлого. Дело Ю.ТИМОШЕНКО касается каждого из нас. Здесь и сейчас – Рубикон. Если власть его перейдет, уже завтра будут судить многих из нас. Но тогда писать обращения и собирать митинги будет никому. Нас раздавят тихо и в одиночку. Уже сейчас видно, как власть хочет нас запугать, посеять разочарование и страх среди тех, кто еще не утратил способность бороться за свои национальные, экономические, социальные и политические права», – резюмируют представители интеллигенции.

Авторы обращения также выдвинули ряд требований к властям. В частности: восстановить свободу слова, отменить цензуру новостей на телевидении и устранить манипуляционно зомбирующие технологии на политических ток-шоу. Кроме того, авторы обращения требуют от властей провести в следующем году честные парламентские выборы на основе действующего закона, а не выписанного под нужды одной партии.

«Мы просим общество не быть безразличным и взглянуть на процесс не сквозь призму суда над Ю.ТИМОШЕНКО, а как на печальную украинскую перспективу, которая касается и тех 12 миллионов людей, которые проголосовали за нее во втором туре, и тех, кто голосовал за другого кандидата.

Когда пришли за коммунистами, я - молчал, потому что я не коммунист.

Когда пришли за католиками, я - молчал, потому что я не католик.

Когда пришли за евреями, я - молчал, потому что я не еврей.

Когда пришли за мной, уже никому было меня защищать.

Эти крылатые слова из грустной истории XX века являются слишком актуальными для современной Украины. У нас еще есть шанс все это остановить! Молчать нельзя!», - отмечают представители украинской интеллигенции.