Тимошенко хочет приобщить к делу пресс-релиз с Банковой

Лидер партии «Батькивщина», экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНО зарегистрировала в канцелярии Печерского районного суда Киева письменное ходатайство о привлечении к материалам возбужденного против нее уголовного дела публикации в интернет-издании «Украинская правда», в которой утверждается, что Администрация Президента якобы влияет на некоторых свидетелей по ее делу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня журналистам перед началом судебного процесса.

«Они (журналисты) смогли установить, что заявления свидетелей в судебном процессе, в котором я принимаю участие, идут не от свидетелей, а из Администрации Президента. Это говорит о том, что Печерский суд - непосредственное судилище надо мной - управляется в ручном режиме В.ЯНУКОВИЧЕМ и его окружением в администрации», - сказала она.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, этот факт подтверждает, что ее уголовное преследование политически мотивировано.

«Я думаю, что вообще с такими журналистами, которые есть в Украине, диктатуре будет очень трудно завладеть Украиной. Я всех журналистов благодарю за то, что вы работаете профессионально и преданно, за то, что вы сегодня из последних сил удерживаете Украину от полного господства авторитаризма», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.