Луценко раскаялся

Экс-министр внутренних дел, лидер «Народной самообороны» Юрий ЛУЦЕНКО выступает за формирование единого национал-демократического списка оппозиции на следующие парламентские выборы.

Об этом он сказал в интервью «Газеті по-українськи».

«Я лично выступаю за формирование единого национал-демократического списка с единой программой евроремонта Украины. Все остальное - глупые амбиции и замаскированные предательства. Или единство, или поражение», - сказал он.

Ю.ЛУЦЕНКО верит, что можно провести честные парламентские выборы даже при нынешних условиях: «Верю в честные парламентские выборы на мажоритарных округах при ЯНУКОВИЧЕ. Поэтому главная задача - иметь по крайней мере 150 «штыков» единой оппозиционной команды. Это гарантия нашей реконкисты на следующих президентских выборах».

Кроме того, он признал, что долго был слишком наивным и верил, что противостояние демократов это лишь результат недоразумений. «Отстранение от должности спикера Арсения ЯЦЕНЮКА, который старался скоординировать деятельность парламентского большинства и правительства, стало окончательным доказательством, что Президент сделал ставку на сотрудничество с "регионалами". И здесь я допустил ключевую ошибку - ограничился заявлением о предательстве ЮЩЕНКО», - сказал он.

Экс-министр отметил, что погрузился в работу в МВД и не попытался объединить «рассоренную президентским балаганом» команду. «Не знаю, вышло бы что-то, но я не попытался. Должен был добиться соглашения о новом объединении принципиальной части блока НУ-НС, доказать ТИМОШЕНКО необходимость командных действий с нами, а не с политическими работниками Владимира ЛИТВИНА и Петра СИМОНЕНКО. Я дал слабину, обиделся на коллег и решил, что мое место - только борьба с фальсификациями в избирательном процессе», - сказал он.

«Вышло, что и А.ЯЦЕНЮК, и Вячеслав КИРИЛЕНКО, и Анатолий ГРИЦЕНКО, и я - в одиночку строили свои будто правильные, но слабые проекты. Эта разъединенность окончательно убила демократическую коалицию. Избиратели утратили доверие и среагировали на это неучастием в выборах. Чувствую и свою вину», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Он высказал мнение, что при всех ошибках Ю.ТИМОШЕНКО и изъянах в ее команде поддержка на выборах Ю.ТИМОШЕНКО - был единственный шанс остановить антиукраинское наступление.