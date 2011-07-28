Прокурор: свидетели говорят, как записано в обвинении

Представитель государственного обвинения прокурор Лилия ФРОЛОВА считает, что все свидетели, которые сегодня были вызваны на допрос в Печерский районный суд, подтвердили факты превышения экс-премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО своих служебных полномочий при подписании газовых соглашений в 2009 году .

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.ФРОЛОВА заявила сегодня журналистам после завершения очередного судебного заседания в Печерском районном суде г. Киева.

«Все показания свидетелей подтвердили вину в совершении преступления. Все фактические обстоятельства дела, которые они излагали в своих показаниях, их подтвердили полностью. Все это было написано в их показаниях на стадии досудебного следствия», - сказала Л.ФРОЛОВА.

Прокурор подтвердила, что во время проведения допроса свидетелей на сегодняшнем заседании не было зафиксировано никаких расхождений. «Никаких расхождений я не вижу абсолютно. Они все подтверждают свои показания», - подчеркнула она.