Свидетель: печать на директивах Тимошенко настоящая

Бывший начальник Департамента документального обеспечения Секретариата Кабинета министров Василий ПАВЛЮК подтверждает, что гербовая печать правительства на директивах тогдашнего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО для подписания газовых соглашений в 2009 году является настоящей, а эти директивы являются директивами именно главы правительства, а не Кабмина коллегиально.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ПАВЛЮК заявил сегодня во время допроса в Печерском райсуде Киева.

По его словам, когда он находился в должности, печать находилась в сейфе и доступ к ней имели только два человека – он и его заместитель.

Как сказал В.ПАВЛЮК, большая гербовая печать Кабинета министров ставится на документах для засвидетельствования подписей руководства правительства, в частности, премьер-министра, первого вице-премьера и вице-премьер-министров. При этом он добавил, что при каких обстоятельствах была поставлена гербовая печать на директивы, он не помнит, однако считает, что ее поставил или он лично, или его заместитель.

Во время допроса В.ПАВЛЮК был ознакомлен с оригиналом директив.

Отвечая на вопрос, есть ли признаки, что настоящий документ является документом правительства, или документом премьер-министра лично, В.ПАВЛЮК заметил, что, скорее всего, это документ премьер-министра.

По его словам, если бы настоящий документ был принят во время заседания Кабинета министров, то в нем стояла бы ссылка на дату проведения заседания правительства и ссылки на протокол.

«Поэтому больше походит на то, что настоящий документ утвержден единолично», - сказал В.ПАВЛЮК.

Он также отметил, что исключительно на решение правительства, которое не подписано руководством, гербовая печать не ставится, а такой документ удостоверяется визами.

Его показания подтвердил еще один работник этого департамента Валерий ЗАХАРЧИШИН.