В суде над Тимошенко допрашивают советника Дубины
14:52, 28 июля 2011Политика
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Свидетель - третий на сегодня
Печерский райсуд Киева начал допрос третьего за сегодняшний день свидетеля по уголовному делу об обвинении экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО в подписании газовых соглашений с Россией в 2009 году.
Как передает корреспондент УНИАН, в частности, суд допрашивает бывшего советника председателя НАК «Нафтогаз Украины» Олега ДУБИНЫ Андрея КОВАЛЯ.
До этого были допрошены экс-заместитель генерального прокурора Татьяна КОРНЯКОВА и представитель НАК «Нафтогаз Украины» Андрей ИВАНОВ.
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