В суде над Тимошенко допрашивают советника Дубины

Печерский райсуд Киева начал допрос третьего за сегодняшний день свидетеля по уголовному делу об обвинении экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО в подписании газовых соглашений с Россией в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, суд допрашивает бывшего советника председателя НАК «Нафтогаз Украины» Олега ДУБИНЫ Андрея КОВАЛЯ.

До этого были допрошены экс-заместитель генерального прокурора Татьяна КОРНЯКОВА и представитель НАК «Нафтогаз Украины» Андрей ИВАНОВ.