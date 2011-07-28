Печерский суд начал допрос Корняковой

Печерский районный суд Киева начал допрос первого за сегодняшний день свидетеля по уголовному делу об обвинении бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в превышении служебных полномочий при заключении газовых соглашений в 2009 г.

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас свои показания по этому делу дает заместитель министра топлива и энергетики Татьяна КОРНЯКОВА, которая на момент подписания газовых соглашений в 2009 году занимала должность заместителя генерального прокурора.

Всего сегодня планируется допросить 4 свидетелей.