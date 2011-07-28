Суд отказал Тимошенко в привлечении американских адвокатов

Печерский райсуд отказал экс-премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО в привлечении в качестве защитников по делу по обвинению бывшего премьера в превышении служебных полномочий при заключении газовых соглашений в 2009 г. Сергея ВЛАСЕНКО и американских специалистов в области правая Марка ФЕЛДМАНА и Роджера ЭНОКА.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принял председательствующий по делу судья Печерского районного суда г. Киева Родион КИРЕЕВ.

«Суд, учитывая, что в ходатайстве не указано надлежащей нормы закона, на основании которой М.ФЕЛДМАН и Р.ЭНОК могут быть привлечены защитниками, а также учитывая то, что защитником не может быть лицо, злоупотребляющее своими правами, системно нарушающее порядок судебного заседания, на месте постановил: в удовлетворении ходатайства о привлечении защитников С.ВЛАСЕНКО, М.ФЕЛДМАНА и Р.ЭНОКА отказать», - сказал Р.КИРЕЕВ.

Представитель государственного обвинения прокурор Александр МИКИТЕНКО при обсуждении этого ходатайства также заявил об отсутствии в ходатайстве законодательной нормы, на основании которой М.ФЕЛДМАН и Р.ЭНОК могут быть вовлечены в дело, и обратил внимание на то, что защитником не может быть лицо, системно нарушающее порядок в зале судебного заседания. «То есть, я выражаю совместную позицию государственного обвинения, что отсутствуют основания для удовлетворения такого ходатайства», - сказал он.

В свою очередь, Ю.ТИМОШЕНКО в который раз обвинила прокуроров в манипулировании нормами закона с целью лишить ее защиты. «Они находятся здесь как элемент репрессивной машины и манипулируют законом, чтобы лишить меня защиты», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.