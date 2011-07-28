Киреев пугает Тимошенко, что выгонит ее из зала

Экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО опять отказывается вставать со своего места по требованию судьи Печерского райсуда Киева Родиона КИРЕЕВА.

Как передает корреспондент УНИАН, Р.КИРЕЕВ попросил Ю.ТИМОШЕНКО встать, чтобы она зачитала те заявления, которые ею зарегистрированы в канцелярии суда.

В частности, Ю.ТИМОШЕНКО зарегистрировала ходатайство об отводе прокурора Александра МИКИТЕНКО.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО попросила приобщить к делу в качестве ее защитников Сергея ВЛАСЕНКО и американских адвокатов Марка ФЕЛДМАНА и Роджера ЭНОКА.

Р.КИРЕЕВ сделал замечание Ю.ТИМОШЕНКО за отказ встать и заявил, что может удалить ее за неуважение.