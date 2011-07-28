Адвокат: Свидетели по делу Тимошенко нелегитимны

Свидетелей, которых суд допрашивает по "газовому" делу против экс-премьера Юлии Тимошенко, придется допрашивать заново.

Об этом заявил адвокат Николай Серый в эфире 5 канала, комментируя допрос свидетелей по "газовому" делу.

"Эти свидетельства помогают истине. Эти свидетельства подтверждают то, о чем Юлия Владимировна говорила с самого начала. Она говорит о том, что вполне придерживалась процедуры. Она выполняла все действия в полном соответствии с Конституцией и действующим законодательством", - отмечает адвокат

"Но, я хотел бы обратить внимание, что эти показания, и другие, которые даются с обеда понедельника, не являются легитимными", - добавил он.

Серый уверяет, что "с того момента, как Юлия Владимировна осталась без защитников, а она заявляла, что не осуществляет защиту сама, не могут быть проведены никакие процессуальные действия в процессе".

"Соответственно те показания, которые даются, они не являются доказательствами, и они не могут быть положены в основу судебного решения. Следовательно, всех этих лиц придется еще раз допрашивать", - заявил он.

Адвокат также выразил убеждение, что судья Родион Киреев не примет решение о не допуске депутатов в зал суда.

"Только один существует объективный критерий - наполненность этого зала. Конечно, если уж зал заполнен, то тогда должны быть ограничения для того чтобы были человеческие условия работы. Поэтому не может быть ограничения для народных депутатов. В том числе по решению судьи", - уточнил он.

Украинская правда