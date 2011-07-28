Тимошенко: судья уполномочен режимом расправляться со мной

Экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО планирует снова заявлять ходатайство в суд о восстановлении своего права на защиту.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила журналистам по окончании судебного процесса.

«Завтра утром я буду снова заявлять свои права на защиту, но я не убеждена, что судья, который уполномочен режимом со мной расправляться, допустит защитников к делу», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время экс-премьер не уточнила, будет ли пытаться она снова привлечь к делу Сергея ВЛАСЕНКО, или будет заявлять о новых адвокатах.

«Я буду думать, что делать, потому что ситуация экстраординарная. Когда человека в суде лишают защиты и когда не дают защитникам ознакомиться с материалами дела, я думаю, что здесь нужно просто советоваться и думать, как выходить из этой патовой ситуации», - объяснила она.

Как сообщал УНИАН, 26 июля Ю.ТИМОШЕНКО отказалась от услуг адвокатов Николая СИРОГО и Александра ПЛАХОТНЮКА из-за того, что судья Печерского райсуда Киева Родион КИРЕЕВ не предоставил им надлежащего времени для ознакомления с материалами уголовного дела по газовым соглашениям от 2009 года.